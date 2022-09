È morto Aldo Sciammetta, 51 anni e allenatore della Sorisolese, squadra di calcio della seconda categoria lombarda. Lo hanno scoperto con una telefonata i giocatori della sua squadra, mentre lo aspettavano in campo prima di una partita del club bergamasco. Il tecnico era personalmente legato ai calciatori del suo club, che è riuscito a portare dalla terza alla seconda categoria. Sciammetta avrebbe dovuto portare le maglie a tutti i giocatori, ma il figlio Giuseppe – anche lui giocatore della Sorisolese, non convocato per la partita a causa di un problema fisico – ha comunicato a tutti la notizia al telefono. L’allenatore, che insieme al fratello gestiva anche un’impresa di pulizie, è morto cadendo in una stretta gola tra due rocce, mentre si trovava in montagna per andare a funghi insieme a un amico. I due si sono persi di vista e a chiamare i soccorsi è stato un escursionista che ha visto il corpo di Sciammetta. Una volta arrivati i soccorsi, il medico ha costatato il decesso dell’uomo.