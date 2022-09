Si è allontanato dalla squadra durante il minuto di silenzio per la regina Elisabetta. È il gesto di James McClean, calciatore del Wigan, che durante la commemorazione prima della partita ha fatto un passo di lato e non si è stretto nell’abbraccio insieme ai compagni di squadra. La scelta non è passata inosservata agli occhi dei tifosi: da una parte sono arrivati gli insulti dei britannici, dall’altra il plauso degli irlandesi. E non è la prima volta che accade.

Nato in Irlanda del Nord, dopo una breve esperienza nelle giovanili della sua terra natale, McClean ha sempre vestito la maglia della Repubblica d’Irlanda. E in passato era già stato protagonista di gesti non graditi ai tifosi inglesi. In occasione del Remembrance day l’11 novembre, dedicato alla memoria dei soldati britannici morti durante la seconda guerra mondiale, si era rifiutato di indossare la tradizionale spilla a forma di papavero. Anche per questo McClean si è guadagnato il soprannome di “calciatore più odiato di Inghilterra”.