Martedì 13 settembre Fabio Capello si è presentato in tribunale a Busto Arsizio. Chiamato a testimoniare su un caso che risale all’estate del 2017, quando a Malpensa gli fu rubato un trolley con all’interno gioielli per un valore complessivo di 240mila euro. L’ex allenatore di Milan, Juventus, Roma e Real Madrid, come riportano VareseNews e Malpensa24, aveva dimenticato la valigia sul marciapiede poco dopo essere atterrato, mentre prendeva un taxi in direzione Lugano.

Il trolley conteneva una sfilza di gioielli: orologi e bracciali Cartier, un anello di Buccellati, collane di perle e diamanti. Ma anche altri oggetti preziosi: un porta documenti di marca, I-Phone e Apple Watch. A processo ci sono cinque persone, a seguito delle indagini condotte dal sostituto procuratore Nadia Calcaterra che hanno ricostruito chi si era impossessato della valigia e chi poi aveva rivenduto la merce rubata.