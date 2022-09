Oltre la teoria del complotto. Il Var, introdotto durante la Coppa del mondo per club 2016, sarebbe uno strumento finalizzato a far perdere la Juventus. Parola di Massimo Mauro, che ha espresso la sua teoria nel corso dell’ultima puntata di Pressing su Mediaset. “Ci dobbiamo mettere in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente – ha detto Mauro – La Var viene introdotta per punire la Juventus. Che poi ha vinto quattro scudetti consecutivi, quindi tutti hanno capito che vince la più forte“.

Mauro si accanisce contro la Var dopo l’ultimo episodio che ha generato grandi polemiche: la rete del 3-2 annullata alla Juventus contro la Salernitana, per via di un fuorigioco che però era inesistente. Le telecamere visionata dagli arbitri infatti non hanno permesso di rilevare la posizione di Candreva, che teneva in gioco Bonucci. “La comica di domenica è colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in campo. La giustizia invece non può che essere sommaria nel calcio”, ha sostenuto Mauro. Poi l’ex calciatore ha aggiunto: “Ora finalmente si capisce che la Var certe cose non le risolverà mai ma le ingigantisce. L’arbitro con la Salernitana aveva fatto tutto giusto convalidando il gol”. Per Mauro c’è un’unica soluzione: “Cambiare il protocollo”.