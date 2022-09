“In questi due anni scolastici noi abbiamo perso, in questo Paese, quasi 300mila studenti. La previsione che abbiamo è un milione e 400mila bambini in meno compreso l’effetto migranti, che avevano un’attitudine diversa rispetto alle persone che vivono qui. Quindi c’è un’attenzione che dev’essere posta. Si viva questa cosa come un’emergenza nazionale, si pongano i nostri bambini al centro dell’attenzione”. Lo ha detto a Sky TG24 Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, ospite a Buongiorno, in merito al calo demografico.