Alla festa del Fatto Quotidiano un incontro dedicato al centrodestra durante il quale si sono confrontati tre esponenti dei principali partiti della coalizione intervistati da Fabrizio d’Esposito e Peter Gomez. Uno dei temi trattati è quello dei diritti, Anna Maria Bernini (Forza Italia) ha offerto il suo punto di vista: “Sono una liberale di destra – ha detto -, sui diritti la vedo in maniera molto diversa da loro (Lega e Fratelli d’Italia ndr). Sono sempre stata lasciata libera di fare, dire e praticare sulle libertà personali quello che ritenevo giusto”.

E poi continua: “Io sono convinta sui diritti civili ognuno può avere la sua opinione, ma ciascuno deve essere lasciato libero di fare come crede. Vi faccio un esempio, sono molto amica di Maurizio Gasparri, ma come io vivo o come io muoio non lo decide Maurizio Gasparri, lo decido io. La normativa italiana deve consentire a ciascuno di agire i propri diritti, poi ciascuno con l sua coscienza con la sua individualità fa i suoi personalissimi conti, però io non posso vietare a nessuno qualcosa, questo è il mio concetto di liberale di destra”