Una tromba d’aria si è abbattuta nella mattinata di giovedì 8 settembre sulla parte veronese del Lago di Garda. Non ha colpito la sponda ma si è “scaricata” in acqua. Si stanno comunque facendo verifiche per accertare che nessuna imbarcazione fosse in quel momento nello specchio di lago.

Oltre ala tromba d’aria, lungo la sponda veronese del Garda c’è stata una fittissima pioggia mista a grandine. Non si segnalano danni particolari ma solo un forte rallentamento del traffico perché tutte le auto sono state costrette a fermarsi a causa della scarsa visibilità.

Video Facebook Fabio Il Baz/video Ansa