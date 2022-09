Sinisa Mihajlovic è stato esonerato dal Bologna. Tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato sono costate l’allontanamento del tecnico dalla squadra.

Il 2-2 con lo Spezia era costato dure critiche all’allenatore, che però aveva smentito le prime voci sul suo possibile esonero. Nella sua ultima conferenza stampa aveva spiegato come “Quando non ci sono risultati può succedere anche un esonero, ma non mi fascio la testa prima di rompermela”.

Mihajlovic ha ricoperto il ruolo di tecnico del Bologna dal 2019: pronto a prendere il suo posto ci sarebbe già Thiago Motta, oltre a Claudio Ranieri e Roberto De Zerbi.