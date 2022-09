“Il Terzo Polo si scioglierà subito dopo le elezioni, nata solo per superare il 3%, non ha nulla a che vedere con Forza Italia, il vero centro moderato che porta avanti la ricetta liberale e non è mai stata accomunata alla sinistra. I loro leader sono ex del Partito Democratico, di centro non c’è nulla. Forza Italia non ha peccati originali, non ha fatto cadere il Governo Draghi ma ha cercato di rafforzarlo” così Licia Ronzulli, che oggi insieme agli altri candidati di Forza Italia piemontesi ha presentato il programma per le elezioni del 25 settembre.