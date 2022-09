“Prima di tutto c’è già un ministro che fa queste cose con un suo staff. Io sono sempre cauto nel dire formiamo un nuovo ministero ma se lo si forma non è sbagliata l’idea di averlo a Milano che è il centro dell’Italia nell’innovazione“. Così l’economista Carlo Cottarelli durante la presentazione a Milano dei candidati di +Europa, in relazione alla proposta di Matteo Salvini di spostare nel capoluogo lombardo il ministero dell’Innovazione.

Rispondendo a Daniela Santanchè, “avversaria” di Cottarelli nel collegio uninominale per il Senato di Cremona, che nei giorni scorsi aveva detto all’economista “che mi attacca ogni giorno” di “mettere sul comodino la fotografia di Toninelli perché ha già davanti la fine che farà”, Cottarelli ha ironizzato: “A Daniela Santanchè regalerò, e la dovrà mettere sul comodino, una mappa di Cremona e di Mantova. Visto che non ci è andata molto in questi anni almeno non si perde – ha detto durante la presentazione dei candidati di +Europa al Palazzo delle Stelline di Milano – È paracadutata da un’altra Regione credo le potrebbe essere utile avere una mappa del territorio”.