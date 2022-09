Per soli 25 millesimi Max Verstappen ha soffiato a Charles Leclerc la pole position nel Gran premio di Olanda. Per il secondo anno di fila il pilota della Red Bull scatterà dalla prima posizione nella sua gara di casa. È servito un ultimo giro straordinario nelle qualifiche, chiuse con il tempo di 1’10″342, per strappare alla Ferrari di Leclerc (1’10″363) la prima posizione. Il monegasco, che era stato il più veloce nell’ultima sessione di prove libere, affiancherà Verstappen in prima fila, mentre il suo compagno di scuderia Carlos Sainz (1’10434) partirà dalla terza casella, attardato di 92 millesimi.

Sul circuito di Zandvoort, l’olandese, campione iridato e attuale leader del Mondiale, avrà quindi la possibilità di aumentare ancora il distacco dai suoi inseguitori nella classifica generale, anche se il vantaggio di Max, primo a 284 punti (+93 su Perez e +98 su Leclerc), inizia ad essere una serie ipoteca sulla vittoria del secondo titolo consecutivo.

Appena fuori dalle prime tre posizioni la Mercedes di Lewis Hamilton che si mette davanti al secondo pilota della Red Bull, Sergio Perez. Il messicano nell’ultimo tentativo è finito contro il muro, costringendo i commissari a stoppare la sessione e non permettendo in questo modo agli altri piloti di migliorare i loro tempi. Sesta la Mercedes di George Russell. Completano la griglia di partenza delle prime dieci posizioni: Lando Norris su McLaren, Mick Schumacher su Haas, Yuki Tsunoda su Alpha Tauri e Lance Stroll su Aston Martin. Lo spegnimento dei semafori e l’inizio della gara sono in programma per domenica 4 settembre alle ore 15 italiane.