Dalla Francia non hanno dubbi: il Paris Saint-Germain ha riaperto la trattativa con l’Inter e vuole portare a Parigi Milan Skriniar. Il principale quotidiano sportivo d’Oltralpe, L’Equipe, scrive che il dialogo è “costruttivo” e che negli ambienti del Psg ora si respira nuovamente “fiducia“. A far tornare l’ottimismo è il fatto che il presidente Nasser al-Khelaifi direttamente prese in mano le redini dell’operazione. D’altronde, Skriniar è sempre stato l’obiettivo numero 1 del direttore sportivo Luis Campos per rinforzare la difesa parigina.

Molto dipenderà dal valore dell’ultima offerta che il Psg presenterà all’Inter. La dirigenza nerazzurra è stata chiara, Beppe Marotta ha assicurato che Skriniar sarebbe rimasto a Milano. Un dietrofront ora, quando alla fine del calciomercato manca meno di un giorno, rischia di essere una bomba pronta a scoppiare sia nello spogliatoio che nella tifoseria. Per questo sembra difficile che l’Inter possa cambiare idea proprio adesso, senza avere il tempo per correre ai ripari: il solo arrivo di Francesco Acerbi, infatti, non basterebbe per colmare il vuoto lasciato dallo slovacco.