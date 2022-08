Nella conferenza stampa pre partita con il Tolosa l’allenatore del Paris Saint-Germain Christophe Galtier ha offerto una serie di spunti interessanti riguardo il mercato e la vicenda Paul Pogba. Il tecnico parigino inizialmente ha parlato del futuro di Leandro Paredes e di Keylor Navas: “Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la Juventus. La testa è altrove, anche se è ancora un giocatore del Psg. Ho preso la decisione di non inserirlo in gruppo per non avere un giocatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo. Navas, invece, ora è il portiere del Psg e sarà con la squadra”.

Sempre riguardo il mercato e il Napoli ha proferito parole anche per Fabian Ruiz: “Abbiamo osservato Fabian Ruiz per molto tempo, ci sono discussioni. Nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto firme acquisite che alla fine non sono state fatte”. Altro obiettivo dei francesi è Milan Skriniar: “Non posso dirti che è completamente finita. Ci sono sempre sorprese nella finestra di mercato. Skriniar è un giocatore preso di mira da molto tempo. La trattativa con l’Inter è molto difficile, dobbiamo rispettare la loro posizione. Ma tutto è possibile”. Infine, non è mancata la domanda sul tema caldo delle ultime ore: la vicenda Pogba e il presunto maleficio lanciato a Kylian Mbappé. “Kylian è di ottimo umore. Ho visto cosa stava succedendo con Paul Pogba. Kylian non mostra segni di fastidio o preoccupazione”.