Ennesimo intrigo di mercato per Cristiano Ronaldo a poco più di 24 ore dalla chiusura della finestra estiva dei trasferimenti. In Spagna è stato nuovamente accostato all’Atletico Madrid. L’eventuale approdo last minute del portoghese, però, è legato al futuro di Antoine Griezmann e precisamente a una clausola nel suo contratto. Infatti, nell’accordo tra Atletico e Barcellona esiste una clausola che prevede l’obbligo di riscatto a 40 milioni nel caso in cui l’attaccante francese giocasse il 50% delle gare in cui sarà disponibile. Per via di questo dettaglio il tecnico Diego Simeone sta usando il meno possibile il giocatore, come dimostrerebbero i trenta minuti scarsi giocati sia contro il Getafe che con il Villareal.

Questo, secondo il giornalista spagnolo Fernando Kallas, potrebbe aprire le porte all’arrivo in extremis di Ronaldo. La destinazione garantirebbe al cinque volte Pallone d’oro la tanto desiderata Champions League, ma allo stesso tempo assumerebbe le sembianze di un tradimento nei confronti degli storici rivali dell’Atletico, il Real Madrid. Inoltre, proprio i tifosi colchoneros hanno chiaramente fatto capire di non digerire l’arrivo di Ronaldo.

Nel frattempo dall’Inghilterra Erik ten Hag per la prima volta in questa tormentata estate ha sottolineato l’importanza del portoghese nella rosa del Manchester United. Il tecnico ai microfoni di Sky Sports UK ha affermato: “Cristiano fa ancora parte dei nostri piani“. L’allenatore olandese ha poi aggiunto: “Ci servono giocatori di grandissima qualità, nel numero più alto possibile per poter coprire più ruoli nelle tantissime partite che ci troveremo a disputare in questa stagione. E Cristiano Ronaldo è ovviamente uno di questi“.