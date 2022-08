Il video privato di Pavel Nedved diffuso in rete a partire da domenica sera continua a far parlare gli appassionati di calcio. Questa volta il motivo è una modifica alla pagina Wikipedia dell’ex calciatore e Pallone d’Oro: qualche utente nella mattinata di mercoledì 31 agosto ha modificato la presentazione, scrivendo che Nedved è ormai “ex vicepresidente della Juventus, a seguito della decisione da parte della Juventus F.C. di licenziarlo a causa del suo comportamento poco professionale emerso nei video dei festeggiamenti per il suo compleanno”. Una affermazione ovviamente falsa, rimasta online però fino alle ore 13 circa.

La parte modificata continuava con uno sfottò nei confronti di Nedved e della Juventus. Con riferimento in particolare a un palpeggiamento da parte di Nedved che si vede nel video, si leggeva: “Atteggiamento ritenuto irrispettoso nei confronti dei supporters bianconeri e per la storia del club, poiché non si solleva una coppa da 25 anni“. Le frasi sono state poi cancellate. Nedvev infatti rimane vicepresidente della Juventus, come dimostra il comunicato diffuso ieri dalla società in occasione dei 50 anni dell’ex calciatore ceco: “Una storia, quella di Pavel, che dal 2001 vive di due soli colori: il bianco e il nero. Colori che lui ha fatto suoi, come una seconda pelle; che ha difeso e rappresentato come meglio non avrebbe potuto”. E ancora: “Quel Pallone d’Oro, che tutti possono vedere durante il loro percorso allo Juventus Museum, è li a ricordarci quello che Pavel ha significato, e tuttora, significa per il nostro Club, di cui è Vicepresidente dal 2015. Semplicemente, una Leggenda“.