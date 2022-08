“Da noi vige una regola: per noi il servizio a favore dei cittadini è un servizio che si può fare ovunque, se ci sono cariche elettive ci siamo dati la regola del doppio mandato e l’abbiamo rispettata, per tutelare voi (i cittadini ndr.), per evitare che la politica possa diventare un affare privato di tutela del destino personale di chi vi deve rappresentare. Questa regola vale anche per me“. Così Giuseppe Conte, leader del M5s, intervenendo in piazza a Chieti, per un evento elettorale. “Per noi la politica è un servizio a favore dei cittadini. E le cariche elettive – avverte – devono avere un mandato temporale preciso, devono essere temporanee”. “Non possiamo tollerare che il M5S diventi una forza come le altre dove ci sono ormai professionisti della politica specializzati nella gestione del potere, noi vogliamo essere specializzati nella tutela dei vostri interessi”, continua dal palco. Quindi conclude: “Ci batteremo perché questa regola, così rivoluzionaria, sia adottata da tutti i partiti”.