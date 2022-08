L’amministrazione Biden intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per 1,1 miliardi di dollari a Taiwan. Lo riferisce Politico. Il pacchetto comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85 milioni, oltre a 655,4 milioni per l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar.

La notizia arriva mentre la Cina continua a inviare quotidianamente navi e portaerei nello Stretto di Taiwan, poche settimane dopo la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi. E la risposta di Pechino non si è fatta attendere, tramite le parole del portavoce della ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu: “Gli Stati Uniti devono interrompere immediatamente la vendita di armi a Taiwan e i contatti militari con Taiwan – ha detto Liu riferendosi ai piani di Washington di vendere armi per 1,1 miliardi di dollari a Taiwan -. Devono smettere di creare fattori che potrebbero portare a tensioni nello Stretto di Taiwan, e dovrebbero dar seguito alla dichiarazione del governo Usa di non sostenere l’’indipendenza di Taiwan”. Qualsiasi contatto militare con l’isola viola il principio di ‘una sola Cina’, ha proseguito Pengyu.

Poco dopo la visita di Pelosi, le autorità statunitense sono tornate sull’isola con la cinque rappresentanti del Congresso americano atterrati a Taipei. La delegazione era guidata dal senatore democratico Ed Markey e puntava a dialogare sulle relazioni Usa-Taiwan. Il ministero della Difesa dell’isola aveva poi confermato l’avvicinamento di sei navi e di 29 aerei militari cinesi alla linea mediana dello stretto che separa l’isola dal territorio cinese. Fra questi, 13 hanno superato la linea mediana e sono entrati in quella che Taipei considera la sua zona di sicurezza aerea e che per il vice ministro degli Esteri cinese, Ma Zhaoxu, “non esiste”. La visita di Markey non era piaciuta al portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, che aveva promesso “misure ferme e potenti per salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”.