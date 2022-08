di Livio Frigoli*

Lo incontro ieri in un bar del mio paese. Siamo amici di gioventù. Tanti anni fa sono stato il suo sindaco. Sa che mi interesso di politica e come tanti pensa, sbagliando, che sono del Pd. Lui invece vota a destra e se ne vanta. E’ convinto che solo la destra può portare “ordine e disciplina in questo Paese rovinato da governanti deboli che non fanno niente contro i veri problemi”.

Io: E quali sarebbero ‘sti problemi?

Lui: Le tasse alte, i prezzi alle stelle, la disoccupazione. E voi comunisti che pensate al reddito di cittadinanza e a mantenere gli extracomunitari.

Dove lavoro io ci sono extracomunitari bravissimi che con le loro tasse alimentano i conti della nostra Inps. E molti di loro non hanno nemmeno intenzione di rimanere in Italia a godersi la pensione. Poi pensa che abbiamo anche due “redditi di cittadinanza”: lavorano gratis e bene in cambio del misero assegno che incassano dal governo.

Sono eccezioni. La maggioranza sono parassiti che si beccano i soldi che noi regaliamo allo Stato con le tasse. Loro invece lavorano in nero e fanno più soldi di me e magari anche di te.

E quindi tu, per fermare questi parassiti, voterai uno condannato per furto allo Stato?

Non voto Berlusconi. Ho sempre votato Lega. Ma quest’anno voterò Meloni.

Non parlavo di Berlusconi. Parlo di Massimiliano Romeo. E’ candidato al Senato in provincia di Varese. E con questa legge oscena, se vuoi votare a destra, il tuo candidato è solo lui.

Non lo conosco.

E’ un leghista brianzolo che candidano a Varese così son sicuri di riportarlo a Roma. E’ parlamentare uscente, ma prima ha fatto il consigliere regionale.

E che c’è di male?

E’ stato condannato sia in primo grado che in appello per le “spese pazze” della Regione. Lui e altri consiglieri regionali si sono pappati 3 milioni di euro con i rimborsi spese per alberghi, ostriche, dolci, gratta e vinci, ecc…

Non lo sapevo. Mi stai prendendo in giro?

Assolutamente no. Vai a controllare in internet. Basta scrivere “Massimiliano Romeo peculato”.

E va beh. Lui avrà rubato. Ma tutti i politici rubano.

Non mi sembra che gli altri candidati della nostra provincia siano mai stati condannati e nemmeno processati. Il problema però è un altro: voi di destra votate così perché siete convinti che siano loro quelli bravi a sistemare i problemi della giustizia italiana. Io invece penso esattamente il contrario. E mi fa incaz*are che si prendano gioco della tua buona fede. Vuoi qualche esempio?

Va bene, ma non usare parole difficili.

Ok. Parliamo della prescrizione. Sai cos’è?

Ecco. Ti avevo chiesto di parlare chiaro e già te lo sei dimenticato. Prescrizione è un termine che sento sempre citare, ma non so di preciso cosa significa.

Eppure dovresti saperlo. Sei interista e qualche anno fa senza la prescrizione anche tu saresti finito in B come la Juve. Ma torniamo alla politica. La prescrizione è un tempo-limite per i processi. Dopo una certa data, anche se il processo non è finito, vanno tutti a casa. Con questo sistema Berlusconi si è già salvato 9 volte. Chi ha tanti soldi può pagare avvocati bravi che trascinano a lungo i processi. Ti sembra giusto? Il governo Conte aveva fatto una legge che allunga la prescrizione; ma Draghi e la Cartabia hanno deciso di accorciarla. Ora vogliono dare un altro taglio. In compenso vogliono annullare i ricorsi nel caso di assoluzione in primo grado.

Fanno bene. I processi in Italia durano troppo tempo.

Durano troppo perché i giudici devono applicare la legge. E le leggi sono fatte male, anzi sono fatte apposta per arrivare alla prescrizione. E comunque a proposito di processi brevi: tu sei d’accordo con la proposta di Berlusconi di fare un solo processo per quelli assolti in primo grado?

Te l’ho detto. Bisogna accorciare i processi. Quindi sì. Sono d’accordo.

Mi verrebbe da risponderti: facciamolo valere anche per le condanne. Se sei condannato in primo grado finisci dentro e buttiamo via la chiave. In realtà penso che sia giusto dare sempre una possibilità di appello, sia ai condannati che ai magistrati. Però bisogna dare anche più mezzi ai tribunali e cancellare tutti i paletti e i cavilli che allungano all’infinito i tempi dei processi.

Però se un giudice sbaglia è giusto che paghi i danni.

Su questo argomento dovrei parlare troppo e il discorso si farebbe lungo e complesso. Ma visto che ritieni che chi esercita una carica pubblica deve pagare se sbaglia volevo chiederti: lo sai che nel programma dei tuoi amici c’è l’abolizione dell’abuso d’ufficio?

Spiegami meglio.

E’ il reato per il quale molti amministratori pubblici rischiano una condanna. Molti partiti, fra cui anche i tuoi, vogliono ridurre la punibilità. Vogliono abolirlo e poi, già che ci sono, vogliono ripristinare l’immunità parlamentare. Oggi i parlamentari non possono essere arrestati se loro stessi non danno l’autorizzazione, ma almeno possono essere indagati. Se passa questa proposta domani non potranno nemmeno essere indagati. E questa è una proposta di Carlo Nordio che la Meloni vorrebbe a ministro della Giustizia.

Fosse per me i politici li manderei tutti in galera qualche settimana a schiarirsi le idee.

E invece se vince la Meloni la galera non la vedranno mai. Ma non basta. Se passano le idee della Lega in galera sarà più difficile mandarci anche i delinquenti comuni.

Questa no, dai.

Che altro è se non questo la proposta di “riduzione della custodia cautelare”? Era uno dei quesiti dei referendum fatti a giugno. Per fortuna non sono passati. Ma lo capisci o no? Vogliono ridurre i casi di galera immediata per chi viene arrestato. Prima fanno leggi sbagliate che i giudici son costretti ad applicare. E poi danno la colpa ai giudici se lasciano i delinquenti a piede libero.

Va bene. Tutto questo non mi piace. Ma il Pd non dirmi che è migliore?

Io non sto difendendo il Pd. Anzi lo critico perché su molte questioni va a braccetto con i tuoi amici. Ad esempio sulle intercettazioni. La destra vorrebbe abolirle e il Pd le dà ragione. E son curioso di sapere se succederà lo stesso sull’ergastolo ostativo.

Cos’è?

E’ la reclusione a vita. I tuoi amici pensano di limitarne la durata. In pratica vogliono un ergastolo a termine. Se passa questa idea molti mafiosi verranno scarcerati. Inutile dirti che il principale sostenitore di questa proposta è Forza Italia.

Basta. Fermati qui. Non insistere. Ho capito che sulla Giustizia la destra non merita il mio voto. Però su tante altre cose loro rimangono meglio del Pd.

A me invece su molte cose sembrano molto simili. Troppo! Però sai cosa ti dico? Neanche io voterò il Pd.

Finalmente l’hai capito. Ti offro da bere.

Guarda che è da dieci anni che non lo voto.

Non lo sapevo. Cosa ti hanno fatto di male?

A me personalmente niente. Ma hanno sbagliato tante cose. E l’errore più grave è stato quello di pensare di salvare l’Italia pensando di andare a braccetto con Alfano, Verdini, Casini e Brunetta.

*dirigente d’azienda, ex amministratore locale del centrosinistra