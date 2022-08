“Intendo mettere la mia esperienza a disposizione di tutti, a partire dagli ultimi. Intendo battermi per i diritti, nella giustizia, che deve essere al servizio del cittadino e non viceversa, nella sanità. Diritti di cui nessuno parla”. A rivendicarlo è Ilaria Cucchi, candidata al Senato alle elezioni del prossimo 25 settembre per l’alleanza Verdi Sinistra, nel corso della sua presentazione a Roma, al Parco degli Acquedotti, sotto la targa in ricordo del fratello Stefano.

“Vi faccio una promessa: Ilaria Cucchi è una di voi, vive le vostre storie quotidiane. Continuerò a essere con voi e tra di voi per raccogliere i problemi della gente. Non mi sono mai arresa, non ci siamo mai arresi, non lo faremo ora, noi vinceremo”, ha continuato Cucchi, con accanto l’avvocato e compagno Fabio Anselmo e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.

“Per noi la candidatura di Ilaria Cucchi ha un valore straordinario, è una di quelle figure che raccontano storie e che indicano un’idea di Paese, quello che vorremmo costruire. È un pezzo del nostro programma politico, perché la nostra lista immagina un paese più libero, più giusto, e candidature come questa rappresentano una speranza e una possibilità”, ha spiegato lo stesso Fratoianni.

“Sono ancora quella che viene fermata per strada e a cui i romani dicono ‘daje‘. Ciascuna di quelle persone mi ha dato la forza di andare avanti in quella battaglia e sento di dover fare tanto per loro”, ha aggiunto Cucchi. “Se eletta condividerò lo spazio in Parlamento con chi ancora non mi ha chiesto scusa (compreso il leader della Lega Matteo Salvini, ndr)? Lo farò a testa alta come ho sempre fatto. Porterò la nostra voce in Parlamento”.