Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 8.355 nuovi casi: sono frutto del numero di tamponi processati, 62.967. I decessi sono invece 60, secondo quanto riferito dal ministero della Salute. Il tasso di positività è al 13,3%. Sono stabili le terapie intensive in Italia: nelle ultime 24 ore, nel saldo tra ingressi e uscite, non ci sono nuovi ricoverati. Sono 3 i pazienti in più nei reparti ordinari. In totale sono 229 i ricoverati nelle intensive, 5.631 i ricoverati con sintomi.

668.764. Dimessi e guariti sono 20.970.685 (+19.417) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.814.856 quello dei decessi è di 175.407. Questi i dati di 10.418 nuovi contagi e 75 vittime, tasso di positività al 16,5%. I tamponi molecolari e antigenici analizzati erano 63.188. Gli attualmente positivi sono. Dimessi e guariti sono 20.970.685 (+19.417) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.814.856 quello dei decessi è di 175.407. Questi i dati di sette giorni fa , tasso di positività al. I tamponi molecolari e antigenici analizzati erano