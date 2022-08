Sono 10.418 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in calo rispetto ai 19.470 individuati ieri che però – come ogni lunedì – risente del minor numero di tamponi processati la domenica. I test molecolari e antigenici analizzati sono infatti 63.188, quasi la metà dei 118.520 di ieri, per un tasso di positività che sale lievemente dal 16,4% al 16,5%. Anche il numero delle vittime giornaliere cresce: sono 75 (ieri erano state 63). I pazienti positivi al SARS-CoV-2 ricoverati nelle terapie intensive sono 255, 7 in meno di ieri nel computo di entrate e uscite, con 14 nuovi ingressi, mentre nei reparti di area medica i posti letto Covid occupati sono 6.516, 74 in più.

767.077, 11.733 in meno di ieri. Il calo è ininterrotto dal 20 luglio scorso, quando erano un milione e 459mila. Le uniche regioni sopra quota 100mila positivi sono Lazio e Campania, che ne hanno rispettivamente 128.709 e 117.238. Sotto quota 10mila, invece, ben nove regioni su 21. 867.064. Dei 21.660.885 contagi da nuovo coronavirus registrati dall’arrivo dell’epidemia in Italia, 20.719.011 si sono risolti con le dimissioni o la guarigione (+22.075 oggi), mentre 174.797 hanno condotto al decesso. Continua a decrescere la curva degli attuali positivi: sonoin meno di ieri. Il calo è ininterrotto dal 20 luglio scorso, quando erano un milione e 459mila. Le uniche regioni sopra quota 100mila positivi sono Lazio e Campania, che ne hanno rispettivamente. Sotto quota 10mila, invece, ben nove regioni su 21. Rispetto a sette giorni fa (lunedì 15 agosto) gli attuali positivi sono esattamente centomila in meno: erano. Deicontagi da nuovo coronavirus registrati dall’arrivo dell’epidemia in Italia,si sono risolti con le dimissioni o la guarigione (+22.075 oggi), mentre 174.797 hanno condotto al decesso.