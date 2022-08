È morto dopo essere precipitato nel dirupo di una montagna. Si tratta di Paolo Fiscato, 12enne originario di Caronno Pertusella (Varese) che lo scorso 20 agosto era caduto durante un’escursione a Salecchio, nel Verbano (1600 metri di quota). Il giovane era stato elitrasportato in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate alla testa e al torace ma, nonostante le cure durate nove giorni, non ce l’ha fatta.

Paolo si trovava insieme alla famiglia quando è precipitato per diversi metri. Erano stati subito allertati i soccorsi, che avevano provveduto a recuperare il piccolo. Era quindi stato trasportato all’ospedale del Niguarda, dove è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di Terapia intensiva. Proprio qui oggi, 29 agosto, è deceduto a distanza di nove giorni dalla caduta. Numerosi i messaggi di cordoglio lasciati sui social, tra cui quello dell’associazione nazionale Alpini di Varese: “Ci aggrappiamo alla fraternità alpina con il cuore gonfio di dolore e gli occhi colmi di lacrime. Il piccolo Paolo, figlio dell’Alpino Stefano Fiscato, è andato avanti così presto da toglierci il respiro”.