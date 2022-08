Brutta notizia per l’Italbasket che nel match valido per le qualificazioni Mondiali 2023 vinto per 91-84 contro la Georgia ha perso per infortunio Danilo Gallinari. Il cestista azzurro è stato costretto ad abbandonare il campo all’inizio del terzo quarto dopo aver riscontrato un problema al ginocchio sinistro. L’entità dell’infortunio è stata verificata nella giornata odierna con una risonanza magnetica che ha rilevato una lesione del menisco sinistro che costringe Gallinari a rinunciare all’Europeo in partenza per l’Italia il 2 settembre contro l’Estonia. Per il Gallo è in arrivo uno stop di almeno tre settimane.

Il giocatore dei Boston Celtics si è fatto male senza entrare in contatto con nessun avversario. Il 34enne di Sant’Angelo Lodigiano ha appoggiato male la gamba mentre puntava verso canestro. Tempestivo l’intervento del medico della nazionale che, però, non ha potuto evitare il trasporto negli spogliatoi a braccia del 34enne lombardo. L’infortunio del giocatore più rappresentativo della rosa arriva proprio a una settimana dall’inizio della rassegna continentale dove non potrà essere a disposizione del c.t. Gianmarco Pozzecco.

Gallinari ha manifestato la propria delusione con un post su Instagram: “Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo – fortunatamente meno del previsto – per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra. Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio. Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al menisco. Devo rinunciare ad EuroBasket. Proprio in un’estate che sembrava perfetta. Bisogna accettare il destino e guardare avanti. Sarò affianco a questo gruppo in ogni gara, per regalare anche quest’estate una gioia a migliaia di italiani. Il nostro percorso continua, indipendentemente da tutto… Forza azzurri”.