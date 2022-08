Il Gran Premio del Belgio è la grande occasione per Carlos Sainz di conquistare la sua seconda vittoria in carriera. Lo spagnolo scatta dalla pole position e con Max Verstappen e Charles Leclerc lontani, causa penalità, può sognare il trionfo. Il pilota della Ferrari dovrà guardarsi le spalle da Sergio Perez che parte al suo fianco e ha tra le mani una Red Bull che nel corso del weekend è sembrata avere qualcosa in più rispetto alla Rossa. Chiamati alla rimonta sono Verstappen e Leclerc che scatteranno rispettivamente 15esimo e 16esimo. La gara si annuncia interessante in particolare nella lotta per il podio che potrebbe coinvolgere vari piloti. Chi al momento si trova al terzo posto è Fernando Alonso. Lo spagnolo dell’Alpine è stato autore di una bella qualifica, ma è chiamato a difendersi dall’assalto degli avversari, in primis le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell che partono quarta e quinta. Ecco orari e dove vedere la gara.

Questi gli orari

Palinsesto Sky (dirette)

Domenica 28 agosto

Gara: ore 15 – Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 1

Palinsesto TV 8 (differite)

Domenica 28 agosto

Gara: ore 18:00

Griglia di partenza: 1. Carlos Sainz (Ferrari), 2. Sergio Perez (Red Bull), 3. Fernando Alonso (Alpine), 4. Lewis Hamilton (Mercedes), 5. George Russell (Mercedes), 6. Alexander Albon (Williams), 7. Daniel Ricciardo (McLaren), 8. Pierre Gasly (AlphaTauri), 9. Lance Stroll (Aston Martin), 10. Sebastian Vettel (Aston Martin), 11. Nicholas Latifi (Williams), 12. Kevin Magnussen (Haas), 13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing), 15. Max Verstappen (Red Bull), 16. Charles Leclerc (Ferrari), 17. Esteban Ocon (Alpine), 18. Lando Norris (McLaren), 19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing), 20. Mick Schumacher (Haas).