Cristiano Ronaldo al Napoli. Questa la suggestione delle ultime ore, secondo la quale il portoghese potrebbe approdare in casa partenopea in cambio di Victor Osimhen. Perno fondamentale della trattiva è Jorge Mendes. Il procuratore di Cr7 è in buoni rapporti con il Napoli e, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe offerto il cinque volte Pallone d’Oro ad Aurelio De Laurentiis. Pur di trovare una nuova sistemazione al suo pupillo, Mendes ha promesso al presidente del Napoli di vendere il nigeriano a un cifra importante che in cambio gli permetterà di avere l’attaccante del Manchester United. Sempre secondo il quotidiano, De Laurentiis al momento accetterebbe solo una cifra non inferiore ai 130 milioni di euro e lo stipendio di Ronaldo interamente pagato dai Red Devils.

Secondo Sky Sport Ronaldo può arrivare nel capoluogo campano con un prestito, più 100 milioni per il cartellino di Osimhen. L’ingaggio del portoghese sarebbe pagato in gran parte dagli inglesi, ma non interamente. Al momento, non è ancora stata fatta alcuna offerta e non esiste una trattativa, ma Mendes è al lavoro per trovare la formula giusta e dare finalmente a Ronaldo quanto desidera: una nuova squadra che giochi la Champions League.

In risposta all’iniziativa dell’agente portoghese, Roberto Calenda, procuratore di Osimhen, ha detto: “Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni”.