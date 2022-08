Sono 21.805 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato quasi identico a quello di ieri (erano 21.998). Le nuove vittime sono 80 (ieri erano state 99). I test molecolari e antigenici analizzati sono stati 158.286 (ieri 148.412), per una percentuale di positivi che cala dal 14,8% al 13,7%. Continuano a migliorare i dati ospedalieri: i ricoverati positivi al SARS-CoV-2 nei reparti di area medica sono 5.668, 159 in meno di ieri, mentre quelli nelle terapie intensive sono 227, 7 in meno di ieri nel bilancio di entrate e uscite, con 15 nuovi ingressi.

Prosegue, ininterrotto dal 21 luglio scorso, il calo della curva degli attuali positivi: sono 682.575, cioè 15.247 in meno di ieri, il dato più basso dal 24 giugno. Rispetto a una settimana fa (sabato 20 agosto) il dato è calato del 12%, oltre 100mila unità: erano 782.628. Cala del 10% anche il numero di nuovi contagi (erano stati 24.394). Dalla comparsa dell’epidemia in Italia il totale dei casi individuati è di 21.788.862, di cui 20.930.981 si sono risolti con le dimissioni o con la guarigione e 175.306 hanno causato decessi.