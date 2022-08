Il noto imprenditore Alberto Balocco è uno dei due biker che sono morti oggi a Pragelato in provincia di Torino, probabilmente colpiti da un fulmine. La seconda vittima è Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo. La chiamata di emergenza è stata effettuata intorno alle 14 da una persona che transitava sulla strada in automobile e ha individuato i due ciclisti a terra, esanimi, verso il rifugio dell’Assietta.

Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso alpino e i carabinieri. Nonostante condizioni meteo avverse, l’eliambulanza è riuscita a sbarcare l’equipe, che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria, finché è stato possibile soltanto constatare il decesso di Balocco e del compagno. In attesa dell’autorizzazione alla rimozione delle salme da parte del magistrato, l’eliambulanza è tornata operativa, mentre le squadre a terra si sono attivate per il trasporto a valle. A far pensare che l’incidente sia avvenuto a causa di un fulmine sono state le condizioni meteorologiche della zona.

Balocco, 56 anni compiuti ieri, era l’amministratore delegato dell’omonima industria, che dà lavoro a circa 500 persone a Fossano e che aveva guidato trasformandola in un’azienda dolciaria a tutto tondo, specializzata non solo nella produzione di panettoni, ma anche di biscotti e altri prodotti da forno. Era sposato con Susy, padre di tre figli, Diletta, Matteo e Gabriele. A inizio luglio era morto il padre Aldo. “Apprendo della scomparsa di Alberto Balocco in un tragico incidente, una notizia che ci lascia senza parole – afferma il sindaco Dario Tallone -. Un grande dolore per la comunità fossanese. Una preghiera per lui ed un abbraccio alla famiglia”.