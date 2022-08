Perché i giovani dovrebbero votare Silvio Berlusconi? “Intanto, devono ricordare che cosa abbiamo fatto noi per loro. Perché siamo stati noi, dopo 70 anni, ad abolire il servizio militare obbligatorio che ha regalato loro un anno di libertà per lavorare o per studiare”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto ai cronisti all’arrivo all’U-Power Stadium di Monza prima della partita con l’Udinese. Matteo Salvini, in questi giorni di campagna elettorale, ha rispolverato la leva obbligatoria, uno dei suoi cavalli di battaglia, tra i suoi temi: “È molto utile, farò di tutto per reintrodurla”. Il suo alleato nel centrodestra evidentemente non è d’accordo.