“Se vincesse il centrodestra e ci fosse l’affermazione di Fratelli d’Italia non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa” rispetto alla mia indicazione. Lo ha affermato Giorgia Meloni, a Ceglie Messapica, alla kermesse organizzata da Affari Italiani, intervistata dal direttore Angelo Maria Perino. “Qualcuno non mi vuole come presidente del Consiglio? L’anomalia non sarei io, ma lo è stata Mario Monti“.