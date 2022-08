“Una crisi umanitaria di proporzioni epiche”. Il governo pachistano ha definito così ciò che sta accadendo in questi giorni nel Paese, dichiarando contestualmente lo stato d’emergenza per le alluvioni e le piogge che, finora, hanno causato quasi mille morti. Nella zona di Kamal, come si vede nel video, un hotel da 150 camere è stato travolto dall’acqua e abbattuto in pochi secondi.