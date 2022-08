Se il suo rapporto con il Manchester United sembra ormai arrivato al capolinea, quello con la stampa inglese va ancora peggio: Cristiano Ronaldo è ancora nel mirino dei tabloid, ovviamente per notizie che non riguardano il campo. Questa volta è il The Sun a scrivere che il campione portoghese vuole acquistare un campo da golf per poi distruggerlo. Il motivo? Rovinerebbe la vista di cui si gode dalla sua mega-villa da 17 milioni di sterline a Quinta da Marinha, sulle coste del Portogallo.

Secondo il Sun, Ronaldo vuole trasformare la tenuta nella sua dimora abituale, nella quale stabilirsi con la compagna Georgina Rodriguez e i cinque figli. Per questo sono in corso dei lavori, compreso il progetto di un garage con ascensori dove parcheggiare le sue supercar. Ovviamente non possono mancare varie piscine, il cinema, la spa, la sala giochi e ogni altro comfort. Uno dei problemi però riguarda la privacy. Per questo, stando sempre alla versione del tabloid inglese, Ronaldo ha dato mandato ai suoi avvocati di trattare la vendita del Oitavos Golf Club. Eliminato il campo da golf, tranquillità e vista sarebbero perfette.