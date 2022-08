Samuel Umtiti è un calciatore del Lecce. I giallorossi hanno raggiunto l’accordo con il Barcellona e il giocatore è atteso nella serata di oggi, giovedì 25 agosto, in città per le visite mediche. Se gli esami daranno esito positivo, il francese inizierà al sua avventura in giallorosso. Sono stati gli stessi blaugrana ad annunciare su Twitter la cessione del difensore ai salentini fino al 30 giugno 2023. Acquisto che è stato confermato dal Lecce con un comunicato ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Umtiti dal FC Barcellona. Il difensore francese campione del mondo nel 2018 arriverà a Lecce verso le ore 20 per sostenere le visite mediche”.

Il campione del mondo 2018 arriva con un prestito secco con ingaggio totalmente garantito dal Barcellona, mentre il Lecce pagherà dei bonus a seconda del numero di presenze e dell’eventuale salvezza raggiunta. Si tratta di un rinforzo di grande qualità per Marco Baroni che potrà contare sull’esperienza di un giocatore di livello internazionale, abituato a giocare in palcoscenici importanti come Mondiali e Champions League. Il ritorno in Serie A dopo 11 anni ha accesso l’entusiasmo dei tifosi che si sono abbonati in massa stabilendo con 20mila tessere il nuovo record per la società di Saverio Sticchi Damiani.

Umitit è reduce da alcuni infortuni che nell’ultimo anno ne hanno limitato la presenza. Il centrale, però, ha messo nel mirino il Mondiale in Qatar dove lui e la sua Francia si presentano da detentori del titolo. Umtiti insegue la convocazione di Didier Dechamps e ha scelto Lecce per rilanciarsi dopo una stagione complicata. Il difensore ha bisogno di giocare con continuità per poter sperare in una chiamata del c.t. transalpino. È al Barcellona dal 2016 quando approdò dal Lione per 25 milioni di euro, ma nell’ultimo campionato per via dei continui problemi fisici è stato impiegato in una sola occasione. In carriera oltre al titolo mondiale nel 2018, è stato vice campione d’Europa nel 2016 quando perse in finale con il Portogallo e ha vinto due Liga con il Barcellona.