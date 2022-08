Forza Italia? “Rappresenta la parte liberale, garantista, cristiana, europeista e atlantica del centrodestra”. Chissà cosa ne pensano gli alleati di governo, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dell’ultima frase pronunciata da Silvio Berlusconi nella “pillola del giorno”. Il leader di Forza Italia invita a votare per il suo partito, descrivendo la propria forza politica e sottolineando quali sono i punti cardine della propria proposta elettorale, dalla “lotta contro l’oppressione fiscale con una flat tax al 23%”, alla lotta “contro l’oppressione burocratica” e “giudiziaria” (“con la separazione delle carriere tra giudici e pm” e “impedendo a pm di richiamare in processo chi è stato assolto in primo o secondo grado”). Nel video, Berlusconi parla anche dell’attenzione ai più deboli e agli anziani, anche con una “pensione minima di mille euro al mese per 13 mensilità” da estendere anche a “mamme e nonne che hanno lavorato duramente in casa”. E, infine, l’ambiente con “energie rinnovabili e un progetto per il nucleare pulito”.