“Alle donne dobbiamo assicurare una vera parità, non dire della finzione della parità salariale. La donna ha un problema, a differenza dell’uomo, spesso è costretta a rinunciare alla prospettiva lavorativa per i figli, ma vogliamo mettere le donne nella condizione di superare questo dilemma? Allora il congedo di paternità… lo stesso congedo di maternità lo diamo anche agli uomini. Dobbiamo arrivare alla stessa durata per una vera parità”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a Radio Popolare.

Sottolineando che oggi c’è un M5s “molto più maturo”, Conte evidenzia come il Movimento sia una forza “più progressista”: “Vede le battaglie che stiamo facendo sul salario minimo? – spiega – Parliamo di nove euro lordi l’ora. Noi non vogliamo esiliare il ruolo dei sindacati ma è chiaro che quando parliamo di salario minimo non dobbiamo girarci intorno, il lavoratore che prende 3-4 euro euro lordi l’ora, quella soglia va portata a 9, è la soglia della dignità costituzionale del lavoro”.