Un uomo di 70anni, Giuseppe Pesce, è morto dopo essere stato investito da un autobus del trasporto pubblico in via Artom, a Torino. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico intervenuto sul posto, l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto. Sul posto è intervenuta la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Locale di Torino.

È successo intorno alle 11 in via Artom nei pressi della fermata della linea 14, a pochi metri dall’incrocio con via fratelli Garrone. Come si legge sui media locali, sul posto è intervenuta la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Locale: si sta occupando di ascoltare le testimonianze dei passeggeri e di verificare quanto ripreso dalle telecamere a bordo del mezzo. Si cerca, in questo modo, di ricostruire quanto accaduto. Forse l’uomo è rimasto impigliato mentre stava scendendo.