Un ragazzo di 20 anni a bordo di uno scooter è stato travolto da un’auto ed è morto all’alba di oggi 24 agosto, a Roma. È successo in via Prenestina, all’altezza dello svincolo per il Gra. Alla guida dell’auto coinvolta nello scontro c’era un poliziotto: era già stato sospeso da tempo dal servizio e dovrà rispondere ora di omicidio stradale. L’uomo, 46enne, è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici di rito e i rilievi sul luogo dell’incidente sono stati affidati alla polizia locale, incaricata delle indagini.

La vittima, Simone Sperduti, è deceduto intorno alle 4. Stava percorrendo il tratto a bordo del suo scooter, Honda Sh 300, diretto verso il centro città. L’auto che lo ha travolto, una Opel Meriva, stava per imboccare la rampa per immettersi sul Grande raccordo anulare, secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale. Uno scontro violentissimo: il giovane è stato sbalzato per alcuni metri. L’uomo si è fermato ed ha immediatamente allertato i soccorsi. In pochi minuti il personale del 118 è arrivato sul luogo dell’incidente ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani.

Obiettivo degli inquirenti, che hanno effettuato i rilievi di rito, è accertare la dinamica di quanto avvenuto e verificare le condizioni dell’agente, che è stato ascoltato, al momento del tragico impatto. I due mezzi sono stati sequestrati e il pm di turno potrebbe anche chiedere l’acquisizione delle telecamere di sicurezza presenti in zona per verificare se abbiano ripreso le fasi dell’incidente. Proprio in via Prenestina alcuni giorni fa si è verificato un altro incidente: un cittadino del Bangladesh è morto dopo essere stato investito da un tram all’altezza di Largo Preneste.