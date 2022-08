Addirittura in sei. Sei giovani sono stati filmati mentre viaggiano, uno sopra l’altro, a bordo di uno scooter, a Scampia, Napoli. Tutti, per di più, senza casco. Il video è rimbalzato ben presto sui social ed è stato rilanciato dal consigliere dei Verdi in Regione, Francesco Emilio Borrelli.