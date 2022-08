Calano, come di consueto dopo il weekend, i contagi giornalieri da coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della salute, sono 9.894 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, meno della metà dei 19.457. un calo legato anche al minor numero dei tamponi effettuati: mentre ieri erano 131.302, oggi i test processati non superano i 64.106. Tanto che il tasso di positività continua a salire, con la percentuale che si attesta al 15,4% contro il 14,8% di sabato. Scende invece il numero delle vittime che oggi sono 42, contro le 78 di ieri.

Sono invece 301 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 19. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.504, in lieve calo nelle ultimo 24 ore.