Al meeting di Rimini è in programma un intervento di Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici al panel “Europa e futuro”. Partecipa Elena Mazzola, Presidente della ONG Emmaus, Kharkiv, Ucraina. In occasione dell’incontro, proiezione del video-messaggio di Roberta Metsola, Presidente Parlamento Europeo. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Che Europa possiamo e dobbiamo attenderci nei prossimi anni? Quali saranno i dossier al centro dell’azione politica, economica e sociale europee? Che ruolo giocherà l’Europa in uno scenario internazionale completamente mutato, difficile da decifrare, e dall’orizzonte sempre più incerto?