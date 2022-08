“In questa fase la politica dovrebbe evitare di prendere in giro i cittadini. Mentre voi pubblicate le bollette online e la tragedia che state vivendo, noi assistiamo a promesse irrealizzabili. Il trio sfascia conti del centrodestra in 15 giorni ha fatto promesse per 100 miliardi di euro, un problema di sicurezza economia per il Paese”. Lo ha dichiarato il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio in un video pubblicato sul canale Youtube del partito