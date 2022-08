L’improvvisa nubifragio che ha flagellato la Toscana in queste ore ha lasciato in ginocchio anche molti commercianti, con ingenti danni alle attrezzature, tende, ombrelloni, merci. Lo sottolinea Assidea, Associazione di tutela per gli operatori di mercato su area pubblica evidenziando come gli ambulanti che si trovavano ai mercati di Empoli, Carrara, Viareggio, Montecatini e Poggio a Caiano, dove il vento ha rovesciato addirittura un furgone, hanno subito danni dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia caduta abbondantemente in queste ore. In un video pubblicato dai social si vedono gli ambulanti del mercato di Viareggio sorpresi dalla tromba d’aria che cercano si salvare i gazebo e la merce dalla furia del vento