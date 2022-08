Grandi chicchi di grandine e maltempo hanno colpito, la mattina del 18 agosto, le alte Val Taro e Val Ceno, in provincia di Parma, con danni diffusi ad autoveicoli, tetti e lucernari, oltre a piante e rami caduti al suolo. A Bedonia, in particolare, come si vede in diversi video pubblicati sui social, è stata necessaria l’azione degli spartineve per rimuovere circa 20 centimetri di grandine dalle strade.

Numerose frazioni, inoltre, sono rimaste senza corrente elettrica. A Compiano un albero è crollato su una casa. Danni anche a Varsi e ad Albareto, dove la grandine ha divelto il tetto di un’azienda agricola in località Codogno. A Bore danneggiata la copertura dell’ex colonia Leoni, ora adibita ad asilo/biblioteca.

Video Facebook/Gianpaolo Serpagli e Giuliano Sala