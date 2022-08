Il colombiano è risultato positivo all'oppiaceo antidolorifico vietato dal regolamento medico UCI per via dei suoi effetti collaterali. Le analisi si riferiscono all'ultima Grand Boucle, pertanto il corridore dell'Arkea-Samsic ha perso il piazzamento ottenuto lo scorso mese di luglio. Il ciclista, però, non è stato sospeso in quanto l'uso della sostanza non costituisce violazione della normativa antidoping