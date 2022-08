Auto sulla folla a Berwick, in Pennsylavnia, durante un evento di raccolta fondi perle famiglie di 10 persone morte in un recente incendio. Diciassette persone sono rimaste ferite. Subito dopo lo schianto, il responsabile del fatto – accaduto alle 18.15 ora locale- è fuggito ed ha ucciso una donna colpendola con un martello nella vicina Nescopeck. L’aggressore è stato fermato e ora è sotto custodia. La polizia della Pennsylvania ha riferito di aver trovato al suo arrivo la donna senza vita e di aver arrestato sul posto il responsabile. Le circostanze dell’episodio non sono chiare: non è ancora stato appurato se il gesto sia da collegare al rogo e alla raccolta fondi. I primi funerali per le vittime dell’incendio si sono svolti venerdì e altri sono stati programmati per oggi e lunedì. Le autorità hanno detto che la causa dell’incendio è ancora oggetto di indagine.