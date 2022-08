Ladri in azione ieri intorno alle 22.45 nella casa dei suoceri di Domenico Berardi, calciatore del Sassuolo e della nazionale di Mancini. Il furto, con un bottino da quantificare, è avvenuto alle porte di Sassuolo, in provincia di Modena. Francesca Fantuzzi, la moglie del numero dieci neroverde, si è sfogata sui social denunciando l’accaduto. “Questa è una storia per i nostri amici ladri che sicuramente ci seguite sui social e sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevamo dirvi che siete delle m***de, che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a vedere il volto. Tutti i filmati sono stati dati alla Polizia”. La consorte del calciatore della nazionale ha proseguito sui social: “Trovo questa cosa schifosa, entrare in casa di qualcuno, come non sapeste che le persone non tengono più nulla in casa, entrate giusto per far casino a cercare non si sa cosa. Speriamo di non vedervi mai più. E poi ancora che cercate soldi sotto al materasso?”.

Al momento del furto la moglie di Berardi era al mare insieme al figlio e proprio ai genitori vittime dell’accaduto. Sul posto, dopo che è scattato l’allarme, si è recato il calciatore, avvertito dalla Polizia. Sul fatto indagano gli agenti del commissariato di Sassuolo.