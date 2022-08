È stato estratto vivo dopo ore di ricerche l’uomo rimasto travolto da un crollo in un cunicolo in via Innocenzo XI, a Roma, e adesso sta ricevendo le cure degli operatori del 118. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11, quando una porzione di asfalto è crollata: le macerie e la terra hanno travolto chi era sotto. Si è poi scoperto che il crollo era dovuto a un tunnel scavato abusivamente.

Dalle 12 circa di giovedì i Vigili del fuoco con l’ausilio dei Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale), Usar (Urban search and rescue) e il Carro crolli, sono stati al lavoro per cercare di salvare la vita all’uomo. Per salvarlo è stato aperto un tunnel parallelo. L’ipotesi è che fosse in azione “una “banda del buco” che stava preparando un colpo in zona, forse ai danni di un ufficio postale o una banca, approfittando del fatto che il weekend sarà più lungo perché il 15 agosto cade di lunedì.

Non a caso, tre persone, dopo avere allertato i soccorsi, sono scappate a bordo di un’auto intercettata dai militari. Due di loro, di origine napoletana, sono state arrestate in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri due sospetti membri della banda sono stati denunciati per danneggiamento e crollo colposo. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.