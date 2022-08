Mauro Icardi al momento può giocare solamente nella quinta divisione francese. L’argentino infatti è stato inserito nel lista degli esuberi del Psg. L’ex capitano dell’Inter non rientra più nei paini del club parigino. Di conseguenza, spiega l’Équipe, l’unica chance per giocare qualche partita è la squadra dell’associazione Psg che milita tra i dilettanti. Infatti, il Psg vuole liberarsi di tutti i calciatori che non rientrano più nel progetto di Christophe Galtier. Il nuovo allenatore per ora preferisce Arnaud Kalimuendo a Icardi, anche se il francese è a un passo dal passaggio al Rennes.

L’argentino è stato inserito nel gruppo degli “indesiderati” assieme a Ander Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye e Thilo Kehrer. I giocatori in questione si allenano a parte con orari e un allenatore diverso rispetto al resto della squadra. I campioni in carica della Ligue 1, riporta sempre il quotidiano sportivo francese, valutano per chi dovesse restare, la possibilità di garantire un po’ di calcio giocato con la squadra di National 3 (la quinta divisione), gestita dall’associazione Psg.

Per evitare tutto questo Icardi dovrebbe cercarsi un’altra squadra, oppure accettare la proposta del Monza che da settimane è sulle sue tracce. Il club neopromesso in Serie A ha offerto all’attaccante un ruolo da protagonista.