Il colore di riferimento è il bianco, tipico della seconda maglia dell’Inter, ma la grande novità è una stampa in colore light acqua che raffigura un planisfero. Con questa nuova divisa da trasferta il club nerazzurro vuole rilanciare il suo dna: “Non è solo una maglia, è un messaggio. Siamo fratelli e sorelle del mondo“, si legge nel post di presentazione su Instagram. Il comunicato sul sito nerazzurro specifica: “Lo spirito inclusivo e l’apertura al mondo sono inoltre esaltati dalla scritta ‘Internazionale’ posizionata all’interno del colletto”.

Come per la divisa Home, si legge ancora nel comunicato, “il nuovo kit si inserisce nell’ampia iniziativa Move to Zero di Nike, che predilige l’utilizzo di materiali alternativi a basse emissioni di carbonio. Le nuove maglie sono realizzate per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate“. Quando la prima volta in campo? Già nella gara d’esordio della Serie A 2022/23, sabato 13 agosto a Lecce. I tifosi invece dovranno aspettare settembre per cominciare ad aquistarla.