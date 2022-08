Carlo Ancelotti è sempre più l’allenatore dei record. A fine aprile è diventato il primo tecnico della storia a vincere tutti i top cinque campionati europei e il 28 maggio il primo ad aggiudicarsi quattro Champions League. Mercoledì 10 agosto a Helsinki, in Finlandia, è diventato anche il primo a mettere le mani su quattro Supercoppe Uefa. Il suo Real Madrid grazie alle reti di David Alaba e Karin Benzema si è imposto per 2-0 sull’Eintracht Francoforte.

Per Ancellotti è quindi il quarto sigillo nella competizione dopo quelli sulla panchina del Milan, nel 2003 e 2007, e quello sempre con le Merengues del 2014. L’emiliano ha così staccato Pep Guardiola fermo a tre successi. I trionfi con il Real sono arrivati dopo che Ancelotti aveva vissuto due delle stagioni più complicate da coach: prima al Napoli e poi all’Everton. La nuova chiamata di Florentino Pérez ha dato nuova vita al tecnico italiano che nel giro di una stagione ha già conquistato quattro trofei, oltre hai due già citati vanno aggiunti la Liga e la Supercoppa di Spagna. Il suo pupillo, che li ha permesso di completare un’annata trionfale, è Benzema. Il francese è stato decisivo in tutte le competizioni – segnando 44 gol in 46 presenze – e va verso la conquista del primo Pallone d’Oro della carriera.