Due residenti raccontano gli attimi in cui un elicottero è precipitato al suolo sulle montagne di, in. Il primo racconta che il velivolo ha agganciato un cavo tra due piloni, tranciandolo. “Non abbiamo capito se ha perso il controllo e si è agganciato al cavo, oppure agganciandosi al cavo ha perso il controllo” ha detto. “Abbiamo avuto il terrore che ci potesse cadere sul tetto di casa,” ha aggiunto. Il secondo, un uomo di nome Paolo, crede che “hanno cercato di evitare le case e portarsi nei prati in modo da non recare danni alle persone.” L’uomo ha detto di essere andato subito a vedere: “C’era un uomo, più anziano, e anche più corpulento sotto, e un ragazzo sopra. Sono stati i residenti stessi a chiamare i soccorsi.